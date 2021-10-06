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Российские студенты стали лучшими программистами в мире
Видео

Студенты российских вузов доказали, что являются лучшими программистами на планете. Наши соотечественники в очередной раз одержали победу на Чемпионате мира по программированию.

Учащиеся российских университетов не сходят с первой строчки турнирной таблицы с 2013 года. В этот раз молодые люди снова смогли набрать наибольшее количество очков и стать восьмикратными победителями.

Пальму первенства одержали трое студентов из Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Тогда как на прошлом соревновании, в 2019 году, победу нашей стране принесли специалисты из МГУ.

Достойный результат на прошедшем чемпионате продемонстрировали российские программисты из ИТМО и МФТИ. Молодые люди конкурировали с лучшими студентами из 115 стран.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин уже поздравил земляков с победой. По его словам, конкуренция на турнире была серьезной, а высокие результаты станут толчком в развитии технологической сферы в регионе.

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