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Вдова Талькова в годовщину его смерти рассказала, что их сравнивали с Ленноном и Йоко Оно

  /   Обновлено: 06 октября 2021 12:45
Общество
Вдова Талькова в годовщину его смерти рассказала, что их сравнивали с Ленноном и Йоко Оно
Global Look Press  /  Evguenii Matveev/Russian Look

Москва, 6 октября. Известный поэт и музыкант Игорь Тальков был убит ровно 30 лет назад. В годовщину трагического события его супруга Татьяна рассказала об их романтическом знакомстве.

Советский рок-музыкант умер 6 октября во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта. Обстоятельства смерти артиста до сих пор не до конца ясны. Однако этот день является трагическим не только для миллиона поклонников творчества Талькова, но и для его семьи. В честь годовщины вдова рассказала о судьбоносной встрече в одном из московских кафе.

«Я туда зашла с подругами попить кофе и послушать музыку, а Игорь там ужинал с друзьями. Позже мы вспоминали эту встречу и признавались друг другу, что его любовь ко мне вспыхнула с первого взгляда, а моя — с первого слова, сказанного им», — поделилась Талькова в интервью RT.

Юная москвичка была буквально заворожена начитанностью и интеллектуальностью мужчины. Тальков, по мнению его вдовы, предстал перед ней интеллигентным мужчиной, обладающий хорошим вкусом.

«Я обычная московская девчонка, недавно окончившая школу, была покорена его прямо-таки дворянскими манерами, сочетавшимися с абсолютно современным внешним видом: джинсы, длинные волосы, борода…» — вспомнила вдова артиста.

Тальков из скромности не сказал, что, кроме исполнения хитов, он еще и пишет их. Вдова призналась, что популярный музыкант в первую очередь заинтересовался ее внешностью, которая была «немного восточной», из-за чего ее часто сравнивали с японской авангардной художницей Йоко Оно.

««Зацепила» его моя немного восточная внешность. Потом друзья нас сравнивали с Джоном Ленноном и Йоко Оно», — рассказала собеседница издания.

Ранее стало известно, что статья, по которой расследуется убийство Талькова, может быть переквалифицирована на более тяжкую, о чем сообщил адвокат Нарек Костанян.

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смерть леннон тальков
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