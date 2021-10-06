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Шойгу: работа будущих центров ВВС-ПВО в Белоруссии проверена на учениях «Запад-2021»
Армия
Шойгу: работа будущих центров ВВС-ПВО в Белоруссии проверена на учениях «Запад-2021»
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 6 октября. Работа создаваемых на территории Белоруссии центров военно-воздушных сил и противовоздушной обороны была проверена в ходе российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021».

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, помимо центров подготовки специалистов ВВС-ПВО проверка коснулась организации боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО РФ и Белоруссии.

«Опыт, приобретенный российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтен в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства», — добавил глава Минобороны.

Ранее Сергей Шойгу отметил, что учения России и Белоруссии «Запад-2021» показали возросшую выучку войск. В частности, это касается способности созданных межвидовых группировок двух стран эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Также глава Минобороны РФ сообщил, что в связи с переходом на работу в Госдуму от должности замглавы оборонного ведомства освобожден генерал-полковник Андрей Картаполов, передает RT.

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россия белоруссия шойгу запад-2021
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