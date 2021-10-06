Третий танкер с топливом для Ливана прибыл из Ирана в Сирию

Бейрут, 6 октября. Очередной танкер с иранским топливом для Ливана прибыл в сирийский порт Баниас. Это уже третье судно, доставившее горючее для терпящей экономическое бедствие республики.

По данным сервиса отслеживания TankerTrackers, танкер Fortune, который покинул иранский порт 19 сентября, пришвартовался в порту на севере Сирийской Арабской Республики в среду. Ожидается, что в ближайшие дни доставленное им топливо будет отправлено несколькими грузовыми колоннами в Ливан.

Fars News in Iran says third Iranian tanker carrying fuel entered Syrian port pic.twitter.com/Q6S61wITEm — Seth Frantzman (@sfrantzman) October 6, 2021

Первая партия горючего из Исламской республики была доставлена в Сирию 12 сентября, а вторая — 24-го. Впоследствии топливо перевезли в Ливан по земле через подконтрольные движению «Хезболла» пропускные пункты на сирийско-ливанской границе.

Необходимость в поставках топлива из Ирана возникла на фоне масштабного энергетического кризиса, в который продолжает погружаться Ливан. Дефицит горючего развился в условиях экономического упадка республики, национальная валюта которой с осени 2019 года обесценилась более чем на 90%. В связи с этим власти приняли решение урезать субсидии на поставки топлива.

The oil crisis in Lebanon

Whatever you do Americans, sanctions, wars and destruction, we will not surrender but rather we will attack fiercely and remove your cancerous gland from the region, and you will flee and your allies from our country we swear#Resistance #USATerrorism pic.twitter.com/iYtRdMRdIa — KamalDaeem???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@DaeemKamal) May 31, 2021

На протяжении последних нескольких месяцев к ливанским АЗС выстраиваются огромные очереди из автомобилистов — нередко это приводит к стычкам и перестрелкам, в том числе при участии сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, нехватка топлива сказалась на работе государственных учреждений и сферы ЖКХ, спровоцировав срыв поставок электроэнергии.

Из-за неспособности властей страны справиться с дефицитом шиитское движение «Хезболла» объявила о поставках горючего в рамках договоренностей, достигнутых с Ираном. Официальный Бейрут выступает против этого соглашения, опасаясь как усиления влияния группировки в республике, так и введения ограничительных мер со стороны мирового сообщества, поскольку Тегеран находится под санкциями Запада.

Hezbollah’s importation of Iranian fuel supplies demonstrates its willingness and ability to act independently of Lebanon’s official leadership. #IntelBrief #Hezbollah #Iran #Lebanonhttps://t.co/XeoSK4uYnC — The Soufan Center (@TheSoufanCenter) September 28, 2021

Рядовые ливанцы же приветствуют связи «Хезболлы» с Ираном. Колонны грузовиков, перевозящих топливо, они встречают с баннерами «Вы прорвали осаду», а также с благодарностями в адрес президента Сирии Башара Асада, согласовавшего транзит горючего через территорию САР.