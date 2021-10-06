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Третий танкер с топливом для Ливана прибыл из Ирана в Сирию
Весь мир
Третий танкер с топливом для Ливана прибыл из Ирана в Сирию
wikipedia.org  /  Assianir

Бейрут, 6 октября. Очередной танкер с иранским топливом для Ливана прибыл в сирийский порт Баниас. Это уже третье судно, доставившее горючее для терпящей экономическое бедствие республики.

По данным сервиса отслеживания TankerTrackers, танкер Fortune, который покинул иранский порт 19 сентября, пришвартовался в порту на севере Сирийской Арабской Республики в среду. Ожидается, что в ближайшие дни доставленное им топливо будет отправлено несколькими грузовыми колоннами в Ливан.

Первая партия горючего из Исламской республики была доставлена в Сирию 12 сентября, а вторая — 24-го. Впоследствии топливо перевезли в Ливан по земле через подконтрольные движению «Хезболла» пропускные пункты на сирийско-ливанской границе.

Необходимость в поставках топлива из Ирана возникла на фоне масштабного энергетического кризиса, в который продолжает погружаться Ливан. Дефицит горючего развился в условиях экономического упадка республики, национальная валюта которой с осени 2019 года обесценилась более чем на 90%. В связи с этим власти приняли решение урезать субсидии на поставки топлива.

На протяжении последних нескольких месяцев к ливанским АЗС выстраиваются огромные очереди из автомобилистов — нередко это приводит к стычкам и перестрелкам, в том числе при участии сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, нехватка топлива сказалась на работе государственных учреждений и сферы ЖКХ, спровоцировав срыв поставок электроэнергии.

Из-за неспособности властей страны справиться с дефицитом шиитское движение «Хезболла» объявила о поставках горючего в рамках договоренностей, достигнутых с Ираном. Официальный Бейрут выступает против этого соглашения, опасаясь как усиления влияния группировки в республике, так и введения ограничительных мер со стороны мирового сообщества, поскольку Тегеран находится под санкциями Запада.

Рядовые ливанцы же приветствуют связи «Хезболлы» с Ираном. Колонны грузовиков, перевозящих топливо, они встречают с баннерами «Вы прорвали осаду», а также с благодарностями в адрес президента Сирии Башара Асада, согласовавшего транзит горючего через территорию САР.

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сирия иран ливан
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