Экономисты отметили значительную ценовую привлекательность акций «Башнефти»

Из-за разгона цен на нефть капитализация нефтяных компаний с начала второго полугодия уверенно идет вверх. На этом фоне акции «Башнефти» выделяются значительной ценовой привлекательностью, считают опрошенные ФАН экономисты, аналитики и финансисты.

Потенциал роста

Холдинг «Финам» рекомендует инвестировать в обыкновенные и привилегированные акции «Башнефть». Учитывая текущие минимумы, ценные бумаги компании имеют перспективы к росту.

Цена акций через 12 месяцев прогнозируется на уровне 1410 рублей за обыкновенную и 1699 рублей за привилегированную. Их потенциал роста составит 16,4% и 28,3% соответственно. Такие ожидания связаны с влиянием на дела «Башнефти» сделки ОПЕК+ и «коронакризиса». По итогам 2020 года добыча компании просела, на это повлияли второе соглашение стран-экспортеров по ограничению добычи и стабилизация цен на нефть.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

Потенциал роста акций «Башнефти» обусловлен достаточно высоким уровнем вертикальной интеграции. Объем добычи нефти близок к объему нефтепереработки, а в 2020 году и вовсе оказался меньше ее — 12,9 млн тонн против 15,5 млн тонн. Розничная реализация представлена сетью из 542 АЗС. Эффективность нефтепереработки примерно соответствует среднему по РФ уровню. Это позволяет сегменту нефтепереработки, логистики и сбыта быть стабильно прибыльным по EBITDA, если не считать тяжелый для отрасли прошлый год.

Второе дыхание

Как отметил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода, российский нефтегазовый сектор обретает второе дыхание. На фоне разгона цен на нефть капитализация нефтяных компаний с начала второго полугодия уверенно идет вверх.

«На этом фоне акции «Башнефти» выделяются значительной ценовой привлекательностью. При закреплении котировок барреля Brent стоимость акций «Башнефти» устремится к отметке 1550 рублей за одну обыкновенную акцию. При благоприятном развитии рыночных событий целевая стоимость одной акции к концу декабря составляет 1725 рублей, то есть менее чем за три месяца они имеют возможность подрасти на 15% к текущему уровню. Очевидно, что и дивидендная политика компании окажется в этом году очень привлекательной для инвесторов», — пояснил Андрей Лобода.

Хороший момент для покупки

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заметил, что у «Башнефти» хороший потенциал роста выручки, прибыли и, соответственно, ценных бумаг по мере восстановления отрасли. Уже по итогам этого первого полугодия выручка превысила объемы всего 2020 года, а в сентябре компания нарастила объем добычи на 18%, тогда как другие компании сектора увеличили производство в пределах 9%.

«Компания «Башнефть», которая понесла наиболее серьезные потери в результате исполнения сделки ОПЕК+, сейчас и увеличивает добычу большими темпами, чем другие российские участники рынка. С учетом высоких цен (и если не произойдет нового сокращения квот в рамках альянса) это обещает высокую прибыль и дивиденды. Хороший момент для покупки акций в портфель. Особенно интересны будут префы для покупки с горизонтом в 12 месяцев», — заключил Федор Сидоров.

Восстановление экономики

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова выразила мнение, что в годовом горизонте обыкновенная акция «Башнефти» может дорасти до 2500 рублей, однако в ближайшее время потенциал роста акции ограничен — максимум 1550 рублей. По итогам первого полугодия 2021 года, согласно отчетности МСФО, «Башнефть» показала сильные результаты восстановления после прошлогоднего кризиса.

«Выручка компании выросла в годовом выражении на 23% до 357,3 млрд руб., чистая прибыль составила 27,6 млрд руб. по сравнению с убытком в первом полугодии 2020 года. Операционные результаты продолжают улучшаться, что может обеспечить еще более сильные результаты во втором полугодии 2021 года, а значит, и хорошие дивидендные выплаты по итогам года», — пояснила Наталья Мильчакова.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

Она полагает, что в следующем году, когда компания покажет вновь сильные финансовые результаты на фоне восстановления российской экономики, акции могут стать более привлекательными для инвесторов. Однако эти бумаги недостаточно ликвидны, что может выступать сдерживающим рост фактором.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому смена совета директоров «Башнефти» и их более эффективное взаимодействие с регионами России будут способствовать повышению эффективности операционной работы и росту дивидендных выплат акционерам. В текущем очень благоприятном году для нефтяной промышленности компания, в том числе за счет смены руководства, сможет компенсировать и понесенные ранее высокие расходы за пользование Варандейским терминалом. Капитализация компании имеет существенные основания для роста, минимум на 5% к середине октября.