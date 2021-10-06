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Памфилова сообщила об окончании процесса регистрации депутатов Госдумы

  /   Обновлено: 06 октября 2021 12:37
Политика
Памфилова сообщила об окончании процесса регистрации депутатов Госдумы
Global Look Press  /  CEC Russia/via Globallookpress.com

Москва, 6 октября. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала ход регистрации нового состава Государственной думы.

По ее словам, на текущий момент все 450 депутатов по партийным спискам и одномандатным округам прошли регистрацию.

Стоит отметить, что выборы депутатов Государственной думы проходили в России с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получила 324 мандата, что позволило сохранить конституционное большинство в Госдуме. На втором месте КПРФ с результатом 57 мандатов. Замыкает первую тройку партия «Справедливая Россия – За правду», 27 ее членов будут представлены в Госдуме.

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Все новости / Политика / Памфилова сообщила об окончании процесса регистрации депутатов Госдумы
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