«Star-парад» с Даной Борисовой. Евгения Игумнова о работе в театре и озвучивании фильмов

Заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотой софит» и просто красавица Евгения Игумнова побывала в студии у Даны Борисовой и поделилась самым сокровенным.

Девушка родилась в Ленинграде и всю свою жизнь посвятила искусству. Ей удалось поработать с такими режиссерами, как Валерий Гришко, Вениамин Смехов, Петр Шерешевский, Александр Морфов.

Актриса рассказала Дане Борисовой, что соглашается не на все предложения о съемках, некоторые фильмы ей просто не подходят:

«Я поняла, что это кино изменит мою карму, я пока не готова войти в эту воду», — сказала актриса.

Также, актриса скептически относится к таким передачам, как «Пусть говорят», комментируя это тем, что ей нечем развлекать зрителей и тайн у нее нет.

«Свой мир каждый выбирает сам», — размышляет Евгения.

Она сознательно предпочла для себя жизнь в Павловске. Однако замкнутым человеком ее назвать сложно. У Евгении дома много собак, два прекрасных ребенка и жизнь полная ярких моментов. Свой возраст актриса не скрывает, наоборот гордится. Актриса считает, что ее голос — это олицетворение сексуальности, именно поэтому уже много лет роль в историческом фильме остается лишь мечтой.