СК проверит новые данные об истязаниях заключенных в тюремной больнице под Саратовом

Саратов, 6 октября. Саратовские следователи начали проверку опубликованной информации о пытках над заключенными одной из тюремных больниц региона.

Как заявила старший помощник руководителя регионального управления СК России Надежда Волошина, в настоящее время проходит расследование прежних дел о насилии в этом учреждении УФСИН.

Ранее в среду в Сети была опубликована видеозапись с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как сообщает Telegram-канал «Gulagu.net», на кадрах можно заметить не менее четырех эпизодов насилия, истязаний, пыток и унижения заключенных, которые, как утверждается, происходят в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

«По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение», — заявила Волошина.

Накануне главное управление ФСИН сообщило, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область для проверки данных о «противоправных действиях» в отношении мужчины в одном из исправительных учреждений.

Ранее сообщалось, что начальник УФСИН по Саратовской области подал в отставку после публикации видео с пытками в колонии.