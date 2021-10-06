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Судан намерен разработать стратегию регулирования иностранного присутствия в стране
Весь мир
Судан намерен разработать стратегию регулирования иностранного присутствия в стране
Федеральное агентство новостей  /  Антон Матросов

Хартум, 6 октября. Совет министров Судана поручил соответствующим властям разработать стратегию «организации иностранного присутствия в стране» на фоне кровопролитных столкновений между силами разведслужб и террористическими ячейками.

С таким заявлением выступил глава МВД Изз ад-Дин аш-Шейх во время очередного заседания, прошедшего под председательством премьера Абдаллы Хамдока, говорится в пресс-релизе кабмина.

«После обсуждения ситуации с безопасностью Совет министров поручил всем компетентным органам приостановить текущие дела и согласовать действия между различными государственными учреждениями для разработки стратегии по организации иностранного присутствия в стране», — отметил в своей речи Аш-Шейх.

Он добавил, что власти Судана с 28 сентября проводят мониторинг активности террористических групп в районе Джебра на юге Хартума. Министр подтвердил, что в результате столкновений с преступными бандформированиями объединенным силам безопасности удалось взять ситуацию под контроль.

Аш-Шейх подчеркнул важность разработки дополнительного плана по надзору за иностранным присутствием в стране, а также достижения в данном вопросе необходимых договоренностей с другими государствами. Он призвал к пересмотру законов касательно этой проблемы.

Накануне Судан объявил, что в ходе штурма укрытия преступников в районе Джебра и последовавшей за ним активной перестрелки погиб один сотрудник спецслужб и ликвидированы четыре террориста. Менее недели назад власти сообщили об аресте 11 боевиков разных национальностей, действовавших в составе ячейки «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Тогда в ходе операции по обеспечению безопасности аппарат разведки потерял пятерых бойцов.

Ранее Международная редакция ФАН провела расследование, как Судан постепенно превращается в террористический хаб.

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судан
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