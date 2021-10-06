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Шойгу: учения России и Белоруссии «Запад-2021» показали возросшую выучку войск
Армия
Шойгу: учения России и Белоруссии «Запад-2021» показали возросшую выучку войск
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 октября. Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» продемонстрировали возросшую выучку войск, отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, маневры показали способность российско-белорусских группировок эффективно обеспечивать безопасность. Об этом Сергей Шойгу рассказал 6 октября.

«Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности», — заявил министр.

Он уточнил, что считает цели учений «Запад-2021» достигнутыми. При этом учебные вопросы были отработаны в полном объеме, добавил Шойгу.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что активная фаза совместных учений России и Монголии «Селенга – 2021» подошла к концу. Маневры завершились на монгольском полигоне Дойтын Ам.

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белоруссия минобороны рф шойгу военные учения запад-2021
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