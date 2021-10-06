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Мосгорсуд оставил без изменений решение первой инстанции по иску Пригожина к Навальному
Общество
Мосгорсуд оставил без изменений решение первой инстанции по иску Пригожина к Навальному
TACC  /  Михаил Метцель

Москва, 6 октября. Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы блогера Алексея Навального и его соратника Владимира Милова на решение по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», Мосгорсуд рассматривал жалобы на решение Черемушкинского районного суда Москвы, согласно которому иск Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации был удовлетворен.

«Мосгорсуд оставил без удовлетворения все поданные апелляционные жалобы, решение суда первой инстанции оставил без изменения как законное и обоснованное», — говорится в сообщении компании.

По решению Черемушкинского суда высказывания Навального и Милова в адрес бизнесмена признаны оскорбительными и порочащими. Также судья назначил взыскание компенсации с ответчиков за причиненный моральный вред. Блогера и его соратника обязали удалить информацию, ставшую предметом для искового заявления Пригожина.

В пресс-службе «Конкорда» добавили, что иск никак не связан с политическими взглядами ответчиков и направлен лишь на понуждение их к соблюдению законов РФ.

В августе 2021 года еще одна апелляционная жалоба Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина осталась без удовлетворения. Мосгорсуд оставил без изменений решение Черемушкинского районного суда по иску предпринимателя по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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Евгений Пригожин навальный мосгорсуд милов
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