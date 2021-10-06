Политолог Панина о ЧП с Facebook: Интернет-ресурсы в РФ выдержали проверку на прочность

Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram поставил вопрос о надежности российского сегмента интернета, считает политаналитик Елена Панина. Об этом она сообщила ФАН, комментируя отключение мессенджеров вечером 4 октября 2021 на несколько часов.

По официальным данным, Facebook, WhatsApp и Instagram не работали из-за неверной конфигурации сетевого оборудования. Рост посещаемости других сервисов привел к перебоям меньшего характера в Twitter и Telegram.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина полагает, что инцидент в функционировании соцсетей доказал важность суверенизации Рунета.

«Пока миллиарды пользователей Всемирной сети приходят в себя после крупнейшего за несколько лет сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, аналитики по всему миру пытаются понять, что делать, если завтра столь же внезапно будет отключен весь интернет или какая-то глобальная его часть. Объяснения представителей Марка Цукерберга порождают лишь новые вопросы. Официальная версия — все произошло из-за неудачного изменения «конфигурации магистральных маршрутизаторов, распределяющих трафик между дата-центрами», — заметила политолог.

Панина высказала мнение, что инженеры Facebook узнали версию о собственных ошибках постфактум. Она назвала официальные объяснения неубедительными и заметила, что причина неполадок в глобальных сервисах Amazon, Google, Netflix, TikTok, Twitter, Viber и YouTube так и не объяснена.

«Многочасовое отключение Facebook выглядело не как сбой, а как полноценное «выпиливание» детища Цукерберга из Сети, вплоть до отключения от системы доменных имен (DNS) и выставления на продажу доменного имени facebook.com на сервисе Whois. Facebook утверждает, что сбой не привел к утечке персональных данных. Однако это заявление плохо сочетается с сообщениями о появлении в Даркнете 4 октября свежей базы данных на 1,5 миллиарда пользователей этой соцсети, включая их имена, адреса, телефоны и идентификаторы», — поделилась своими соображениями экономист.

Собеседница ФАН считает подозрительным, что сбой произошел всего через сутки после разгоревшегося скандала вокруг экс-менеджера Facebook Фрэнсис Хауген.

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Панина напомнила про то, что Хауген передала в американскую прессу внутренние документы компании, обвинив соцсеть в намеренном разжигании страха и ненависти среди пользователей ради извлечения прибыли — даже ценой безопасности. По словам аналитика, все выглядит так, будто после громкого разоблачения руководство Facebook срочно что-то форматировало.

«Можно говорить о хрупкости и незащищенности «экосистемы» Цукерберга. Он «сложил в одну корзину яйца» формально не связанных друг с другом Facebook, WhatsApp и Instagram. А ведь это — интернет-гиганты с многомиллиардными прибылями, у которых с безопасностью все должно быть в полном порядке. Что будет дальше? Мы опять можем услышать, что виновниками сбоя оказались пресловутые «русские хакеры». IT-специалисты по всему миру, в том числе в Facebook, отрицают вероятность кибер-атаки, но западная пропаганда вполне может сделать ставку на подменную карту», — поделилась своими опасениями эксперт.

Елена Панина добавила, что вся эта история подтверждает правильность курса Москвы, потребовавшей от иностранных IT-компаний, работающих в нашей стране, локализовать у нас базы данных россиян, так как от этого зависит безопасность данных российских пользователей.

«Готова ли Россия к отключению от значительных сегментов Сети или вообще от всего интернета в случае аналогичного внезапного сбоя, только уже в домене «.ru»? Есть основания думать, что это именно так. Отечественные интернет-ресурсы выдержали проверку на прочность этой ночью, а принятый в 2019 году «Закон об устойчивом интернете» обеспечил создание в нашей стране собственной системы получения информации о сетевых адресах в отношении доменных имен», — отметила политолог.

Эксперт пояснила, что речь идет о «дублировании» в России той самой системы DNS, из которой на несколько часов был «изгнан» Facebook. Она выразила уверенность, что блокировать нашу страну в интернете будет непросто в случае, если кто-то из «американских инженеров» задумает совершить столь необдуманный шаг.

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