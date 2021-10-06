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Российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ
Общество
Российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Абу-Даби, 6 октября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрили для использования российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Препарат будут применять среди населения в качестве как отдельной вакцины, так и бустера. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Отечественная вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом препарата «Спутник V». Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Санкт-Петербург ранее заключил соглашение по производству препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт» с компанией «Полисан». В год планируется выпускать по 40 млн доз вакцин.

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