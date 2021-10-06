Вильфанд рассказал, что минувший сентябрь стал самым холодным за последние 25 лет

Москва, 6 октября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в прошедшем сентябре опередила календарную осень.

По словам синоптика, после самого жаркого лета за всю историю инструментальных наблюдений, наступила настоящая осень. Он подчеркнул, что ее приход удалось почувствовать в самом начале сентября.

«Причем осень настоящая, холодная. Погода опережала свои события почти на месяц», — рассказал специалист.

Он объяснил, что с 3 по 5 сентября погодный режим по своему климату был схож с режимом, который должен быть с 3 по 5 октября. Однако следом наступил период потепления.

Также минувший сентябрь успел порадовать жителей Центральной России июльской погодой. Днем воздух прогревался до +23...+24 градусов, а ночью столбики термометров фиксировались на отметке в +15.

«Но этот пятидневный период остался незамеченным. В третьей декаде сентября по-настоящему похолодало, поэтому создается впечатление, что сентябрь был очень холодным», — добавил Вильфанд.

Таким образом, сентябрь в Москве и Центре Европейской России был самым холодным за последнюю четверть века. Однако по абсолютным значениям температура воздуха была всего на 0,95 градуса ниже традиционных значений.

Как ранее сообщалось, прогноз синоптиков об аномально снежной зиме в России может не сбыться. На это оказывает влияние глобальное потепление.