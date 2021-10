Ураган «Ида» лишил школы десятки тысяч детей в Луизиане

Гальяно, 6 октября. Более 70 тысяч детей не посещают школы в прибрежных городах Луизианы из-за последствий разрушений урагана «Ида», который прошел по юго-востоку США в конце августа. Стихия сильно повредила инфраструктуру штата.

About 70,000 students across southeast Louisiana remain out of school because of Hurricane Ida’s destruction to classroom buildings a month ago, state Superintendent of Education Cade Brumley told lawmakers Tuesday. https://t.co/u8LKh2Z6wH