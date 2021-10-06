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Ураган «Ида» лишил школы десятки тысяч детей в Луизиане
Весь мир
Ураган «Ида» лишил школы десятки тысяч детей в Луизиане
Global Look Press  /  mpi34 / www.imago-images.de

Гальяно, 6 октября. Более 70 тысяч детей не посещают школы в прибрежных городах Луизианы из-за последствий разрушений урагана «Ида», который прошел по юго-востоку США в конце августа. Стихия сильно повредила инфраструктуру штата.

Часть школ в Новом Орлеане и Батон-Руже смогли возобновить работу, но ряд образовательных учреждений в прибрежных районах по-прежнему не могут принимать учащихся. Речь идет о 70 тысячах детей, которые уже более месяца не посещают школу.

«После урагана ученики не выполняли никакой работы. Мы не требовали от них ничего делать. Единственное, что мы попросили, — это помочь своей семье, помочь своему обществу», — сказала директор одного из образовательных учреждений Гайе Шерами.

По словам управляющего приходом Лафурш Джарод Мартина, несмотря на то, что ремонтники работают 24/7, на восстановление потребуется еще некоторое время, и прибрежные штаты откроют школы самыми последними.

«В дни после бури, мы всем говорили, что сейчас не время беспокоиться о школе. Им нужно беспокоиться о своих домах, своих семьях и своих близких», — отметил он.

В плане властей штата — продлить занятия на время летних каникул, чтобы выполнить учебную программу.

Ураган «Ида»

Ураган «Ида» 29 августа обрушился на штат Луизиана. Ему присвоили четвертую степень из пяти, а скорость составила более 200 километров в час. Ураган начался недалеко от того места, где впервые ударила «Катрина», унесшая жизни более 2 тысяч человек. Позже президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате. «Ида» 2 сентября сместилась к северо-востоку, к наиболее густонаселенным частям США. Действия стихии ощутили на себе жители штатов Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. По последним данным, в результате урагана погибло 66 человек.

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