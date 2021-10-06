Иванов рассказал о причинах успеха совместной работы российских инструкторов и армии ЦАР

Москва, 6 октября. Генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов рассказал, как российские инструкторы помогли правительственным войскам Центральноафриканской Республики (FACA) нивелировать террористическую угрозу в стране.

«Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на таком высоком уровне, что привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения», — отметил руководитель отечественных специалистов в ЦАР.

С консультативной поддержкой россиян бойцы FACA разгромили основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и стабилизировали обстановку в Центральноафриканской Республике. Благодаря совместным усилиям инструкторов и ВС, население страны смогло вернуться к нормальной жизни.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Глава СОМБ подчеркнул, что Москва выстраивает сотрудничество с партнерами, основываясь на принципах уважения и доверия:

«Россия всегда на равных условиях взаимодействует с любыми другими странами и качественно реализует вместе с ними взаимовыгодные проекты».

Ранее Иванов прокомментировал очередной фейк европейских СМИ, направленный на очернение имиджа национальной армии ЦАР и ее союзников: