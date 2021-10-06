Поклонники Givenchy возмущены новой коллекцией бренда из-за агрессивных аксессуаров

Париж, 6 октября. Французский модный дом Givenchy, представивший новую коллекцию на Неделе моды в Париже, попал в центр скандала из-за необычных ожерелий, напоминающих удавку.

На некоторых моделях, вышедших на подиум, были металлические украшения, похожие на петлю. На аксессуары необычной формы тут же обратили внимание пользователи социальных сетей. Они указали, что форма ожерелья ассоциируется с насилием, агрессией и суицидом.

Возмущенные интернет-пользователи обрушились с критикой на французский модный дом и напомнили о скандале, в котором оказался Burberry в 2019 году. Тогда британская компания выпустила на подиум моделей в толстовках со шнуровкой, напоминающей удавку.

«Казалось бы, модная индустрия должна была наконец осознать, что не стоит показывать вещи, напоминающие петлю, как это было в случае с коллекцией Burberry в 2019 году. Но похоже, история идет по кругу», — говорится на странице фэшн-аккаунта Diet Prada в Instagram.

Неделя моды в Париже является финальной частью показов, проводимых в главных фэшн-городах мира. Французская столица закрывает сезон и считается самой авторитетной в модной индустрии.

ФАН по итогам показов собирает самые яркие и необычные образы. Пока дефиле не закончились, поклонники модных брендов могут познакомиться с предыдущими коллекциями законодателей моды.