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В Белоруссии открылась вакансия главного Деда Мороза
Общество
В Белоруссии открылась вакансия главного Деда Мороза
Пресс-служба Дома Деда Мороза

Минск, 6 октября. Белорусский национальный парк разместил объявление о поиске нового Деда Мороза.

Нацпарк Белоруссии «Беловежская пуща» открыл три новые вакансии. Одно из предложений получило название «Культуролог (Дед Мороз)». Работодатель обещает зарплату от 1000 рублей или 398 долларов в месяц, а также размещение в общежитии. Об этом пишет Sputnik.

Данная вакансия является наиболее высокооплачиваемой из остальных. Парк также хотел бы нанять мастера цеха переработки древесины, которому сулят 800 рублей ежемесячно, а также рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Такому сотруднику выплатят от 600 рублей в месяц.

Согласно информации на сайте, соискатель должен иметь высшее образование, либо предоставить сертификат о средне-специальном образовании. Помимо этого, кандидат должен обладать как минимум двухлетним опытом работы.

Белорусское поместье Деда Мороза функционирует с 2003 года. Волшебный зимний персонаж проживает в нем в течение всего года. Человек на должности Снегурочки прибывает на территорию парка только в новогодний сезон.

Российский Дед Мороз родом из Великого Устюга ранее обрадовал население тем, что успешно привился от коронавирусной инфекции. Известно, что процедура прошла без эксцессов, а волшебник чувствует себя отлично.

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