Минэкономразвития предложило новый вариант стратегии низкоуглеродного развития России

Москва, 6 октября. Новый вариант стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, предложенный Минэкономразвития РФ, подразумевает достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

Кроме того, в скорректированной схеме стратегии ведомства указывается, что объем выбросов парниковых газов в ближайшие 30 лет должен снизиться на 79%. Министерство также связывает низкоуглеродную трансформацию в России с экономическим ростом, передает газета «Коммерсант» со ссылкой на документ, направленный на согласование в Минприроды, Минпромторг и Минэнерго.

Новая версия является третьим вариантом стратегии социально-экономического развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Проект Минэкономразвития подразумевает два сценария развития событий: целевой и инерционный. Первый предполагает рост выбросов до 2030 года только на 0,6%. При инерционном сценарии выбросы увеличатся на 8% к 2030 году, следует из документа.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что спекуляции на климатической повестке приводят к «истерике» на энергетическом рынке Европы. Чтобы не допускать ошибок ЕС, переход России в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным.