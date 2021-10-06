Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 14:27
14:26
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал петербуржцам, что бабье лето задержится еще на неделю
14:23
Происшествия
Два пакета с наркотиками изъяли у мигранта из Средней Азии на Восточном вокзале в Москве
14:22
Общество
Беглов, городской бюджет и другие «опасности» губернаторских отпусков в обзоре ФАН
14:22
Общество
Что нужно знать о правах на электросамокат в 2021 году
14:19
Происшествия
В квартире на Рябовском шоссе взорвалась водонагревательная газовая колонка
14:18
Происшествия
Начальника тюремной больницы под Саратовом уволили после видео с пытками заключенных
14:14
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам зимнюю температуру около и выше нормы
14:10
Общество
Валерия Гаркалина перевели в реанимацию
14:07
Происшествия
Последствия взрыва газа в доме на Рябовском шоссе в Петербурге сняли на видео
14:07
Весь мир
В США казнили афроамериканца, которого просил помиловать папа Франциск
Все новости

В Турции зафиксирован рекордный с апреля рост новых случаев COVID-19
Весь мир
В Турции зафиксирован рекордный с апреля рост новых случаев COVID-19
Global Look Press  /  Mustafa Kaya / Xinhua

Анкара, 6 октября. Министерство здравоохранения Турции объявило о выявлении 29 802 новых случаев заболевания коронавирусом 5 октября, что является самым высоким среднесуточным показателем с 30 апреля. В стране также зарегистрировано 228 смертей от COVID-19.

По официальным данным, примерно 73,23% граждан получили два компонента вакцины от коронавируса. При этом степень «привитости» населения разнится по регионам: в западных провинциях Турции более 75% жителей считаются полностью вакцинированными, в то время как на юго-востоке республики — примерно 50%.

В этой связи министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан сделать прививку, соблюдать правила личной гигиены и дистанцирования.

Несмотря на относительно успешные показатели по вакцинации, с середины июля ежедневный прирост числа смертей от инфекции в Турции был одним из самых заметных среди стран Европы и Ближнего Востока, свидетельствуют международные данные.

Тем не менее власти республики вновь открыли школы для очного обучения в сентябре и отменили большинство мер по борьбе с коронавирусом летом. Анкара также начала запрашивать отрицательные ПЦР-тесты или прививочные сертификаты у учителей. Кроме того, граждане, посещающие рестораны и спортивные залы и другие общественные заведения, должны быть либо вакцинированными, либо иметь отрицательный тест. Несмотря на быстрый рост заражений, власти пока не обдумывают возможность введения локдауна. 

Согласно последним данным, министерство здравоохранения рассматривает планы введения третьей дозы вакцины, начиная с ноября. Это связано с тем, что эффективность прививок может снижаться спустя полгода после получения второго компонента.

Помимо роста числа заболеваний COVID-19, специалисты также предупреждают об опасности других респираторных вирусных инфекций, в частности гриппа.

«В октябре и ноябре этого года грипп достигнет своего пика [в Турции]. Коронавирус все еще продолжается. Прививку от гриппа тоже нужно обязательно делать. Грипп распространяется воздушно-капельным путем так же, как и COVID-19. <…> Предполагается, что в этом году инфекция будет сочетаться с коронавирусом, поэтому грипп будет перенести еще сложнее», — отмечает специалист Шемсеттин Акгюль.

В Турции зафиксирован рекордный рост новых случаев COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Рекорд по числу заболевших коронавирусом был побит в Турции весной — 16 апреля вирус обнаружили у 63 082 человек. 26 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении локдауна на территории страны в связи со стремительным распространением инфекции. После этого заражаемость COVID-19 падала и стабилизировалась на уровне пяти-семи тысяч человек.

Однако с начала сентября в республике вновь фиксируется рост числа новых случаев: с 14 числа ежесуточное количество заболевших не опускалось ниже 25 тысяч. Прививаться хотят далеко не все турки — 11 сентября в Стамбуле прошла крупная акция протеста противников вакцинации. Недовольные горожане также выступили против мер по предотвращению инфекции, в том числе ПЦР-тестов и защитных масок.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Турции зафиксирован рекордный с апреля рост новых случаев COVID-19
турция коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru