В Турции зафиксирован рекордный с апреля рост новых случаев COVID-19

Анкара, 6 октября. Министерство здравоохранения Турции объявило о выявлении 29 802 новых случаев заболевания коронавирусом 5 октября, что является самым высоким среднесуточным показателем с 30 апреля. В стране также зарегистрировано 228 смертей от COVID-19.

По официальным данным, примерно 73,23% граждан получили два компонента вакцины от коронавируса. При этом степень «привитости» населения разнится по регионам: в западных провинциях Турции более 75% жителей считаются полностью вакцинированными, в то время как на юго-востоке республики — примерно 50%.

В этой связи министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан сделать прививку, соблюдать правила личной гигиены и дистанцирования.

YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız. pic.twitter.com/AmOxXe6OcA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021

Несмотря на относительно успешные показатели по вакцинации, с середины июля ежедневный прирост числа смертей от инфекции в Турции был одним из самых заметных среди стран Европы и Ближнего Востока, свидетельствуют международные данные.

Тем не менее власти республики вновь открыли школы для очного обучения в сентябре и отменили большинство мер по борьбе с коронавирусом летом. Анкара также начала запрашивать отрицательные ПЦР-тесты или прививочные сертификаты у учителей. Кроме того, граждане, посещающие рестораны и спортивные залы и другие общественные заведения, должны быть либо вакцинированными, либо иметь отрицательный тест. Несмотря на быстрый рост заражений, власти пока не обдумывают возможность введения локдауна.

Согласно последним данным, министерство здравоохранения рассматривает планы введения третьей дозы вакцины, начиная с ноября. Это связано с тем, что эффективность прививок может снижаться спустя полгода после получения второго компонента.

Turkey may join other countries in recommending booster shots of Pfizer-BioNTech vaccine amid concerns over efficacy periodhttps://t.co/VFxs6zI1ZY — DAILY SABAH (@DailySabah) October 5, 2021

Помимо роста числа заболеваний COVID-19, специалисты также предупреждают об опасности других респираторных вирусных инфекций, в частности гриппа.

«В октябре и ноябре этого года грипп достигнет своего пика [в Турции]. Коронавирус все еще продолжается. Прививку от гриппа тоже нужно обязательно делать. Грипп распространяется воздушно-капельным путем так же, как и COVID-19. <…> Предполагается, что в этом году инфекция будет сочетаться с коронавирусом, поэтому грипп будет перенести еще сложнее», — отмечает специалист Шемсеттин Акгюль.

Федеральное агентство новостей /

Рекорд по числу заболевших коронавирусом был побит в Турции весной — 16 апреля вирус обнаружили у 63 082 человек. 26 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении локдауна на территории страны в связи со стремительным распространением инфекции. После этого заражаемость COVID-19 падала и стабилизировалась на уровне пяти-семи тысяч человек.

Однако с начала сентября в республике вновь фиксируется рост числа новых случаев: с 14 числа ежесуточное количество заболевших не опускалось ниже 25 тысяч. Прививаться хотят далеко не все турки — 11 сентября в Стамбуле прошла крупная акция протеста противников вакцинации. Недовольные горожане также выступили против мер по предотвращению инфекции, в том числе ПЦР-тестов и защитных масок.