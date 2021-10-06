Политолог Корнилов отверг «приемлемость» вступления Украины и Грузии в НАТО

Запад в своей политике руководствуется двойными стандартами, с удовольствием предаваясь тому, что сам запрещает России. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Вашингтоне, заявил, что Россия не имеет прав и полномочий на то, чтобы запретить Украине и Грузии вступить в Североатлантический альянс. По мнению главы НАТО, решение о том, становиться этим странам частью военного блока или нет, находится в исключительной компетенции Киева и Тбилиси. Вместе с тем Столтенберг не смог дать однозначного ответа о том, когда именно Украина и Грузия войдут в Альянс. По его словам, это произойдет «не завтра».

«Интересно получается: когда наша страна проводит учения на своей (подчеркиваю это!) территории, далеко от границ НАТО, то европейцы и украинцы просто воем кричат «как так можно!», требуя, что мы с ними что-то там согласовывали, — заметил Корнилов. — Но когда Москва говорит, что не допустит расширения инфраструктуры Альянса вплотную к российским границам, то тут нам кричат «нет, это не ваше дело!».

По словам политолога, приближение баз НАТО к Белгороду и Ростову-на-Дону заставит РФ потратить миллиарды долларов на полное «переосмысление и перенастройку» системы обороны и безопасности всей страны.

ФАН /

«Так что это все-таки дело России, — считает эксперт. — Кстати, Сергей Лавров, недавно встречаясь с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепом Боррелем, услышал от него «восхитительную» фразу, мол, «Москва не должна лезть в дела Африки, поскольку это зона исключительных интересов ЕС». В то же время, когда РФ говорит о своих жизненных интересах и сферах влияния, которые у нее, конечно же, должны быть хотя бы около ее собственных границ, то здесь нам кричат: «Так нельзя! XXI век на дворе!»

Собеседник ФАН объяснил подобную риторику Запада «двойными стандартами».

«Они могут делать все, что угодно, а вот России ничего и нигде нельзя! — посмеялся Корнилов. — И я очень надеюсь, что Украина и Грузия не войдут в НАТО не просто «завтра», как сказал Столтенберг, а «никогда», как настаивает Владимир Путин. Он не раз повторял, что для нашей страны такой шаг со стороны Запада будет переходом «красных линий». И Россия приложит максимум усилий — пока что дипломатических, — чтобы страны, входящие в ее сферу интересов, частью Североатлантического альянса не становились».

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