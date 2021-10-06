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УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия
Спорт
УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия
rfs.ru  /  Пресс-служба РФС

Ньон, 6 октября. Испанская бригада арбитров под руководством Антонио Матеу Лаоса назначена на матч квалификационного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

Испанская бригада арбитров обслужит матч Россия — Словакия, который пройдет 8 октября на стадионе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В июне Лаос обслуживал первый матч национальной команды России на Евро-2020 против бельгийцев, где россияне уступили со счетом 0:3. Испанский судья также обслуживал финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси». Подопечные Томаса Тухеля забили единственный гол в ворота «горожан», который и стал победным.

Ранее наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что футболисты «Локомотива» и «Зенита» приехали в сборную России не в лучшем состоянии после поражений их команд в чемпионате страны.

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футбол Валерий Карпин сборная россии Антонио Матеу Лаос
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