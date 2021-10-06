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Читатели Daily Express раскритиковали советы главы «Нафтогаза» по выходу ЕС из кризиса
Политика
Читатели Daily Express раскритиковали советы главы «Нафтогаза» по выходу ЕС из кризиса
Федеральное агентство новостей

, 6 октября. Читатели британского издания Daily Express активно обсуждают план главы «Нафтогаза» Юрия Витренко по молниеносному выходу Европы из энергетического кризиса.

Ранее руководитель украинской энергетической компании отметил, что Россия якобы намеренно сокращает поставки газа в Европу. Таким образом Кремль подстегивает рост цены на энергоносители и провоцирует кризис в Европе. Однако, по словам Витренко, этому процессу можно противодействовать.

Для этого необходимо ввести санкции в отношении России. Это заставит «Газпром» начать прокачивать больше газа через Украину, насытив потребности европейского энергетического рынка.

Реакция читателей издания на эти заявления оказалась достаточно резкой. В комментариях они жестко осадили Витренко за его попытки нажиться на энергетическом кризисе Европы.

«Если бы Украина платила за свой газ, а не держала Россию и всех нас в заложниках, «газ был бы уже завтра». Ни к чему дразнить медведей, если ты — всего-навсего насекомое, зажатое между двумя огромными зверями», — написал GOOTER.

«Что я такое прочитал? На ум приходит кучка навоза, оставленная коровой на траве», — добавил FromHere.

Стоит отметить, что цена на газ в Европе резко выросла в течение последнего времени. На текущий момент стоимость тысячи кубометров превышает 1700 евро.

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украина британия нафтогаз
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