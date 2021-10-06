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Как проходит расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова

  /   Обновлено: 06 октября 2021 12:51
Происшествия
Как проходит расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова
Global Look Press  /  Evguenii Matveev/Russian Look

Санкт-Петербург, 6 октября. Российские следователи продолжают расследовать дело об убийстве известного российского музыканта Игоря Талькова в 1991 году в Петербурге.

В беседе с корреспондентом ФАН старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу по связям со СМИ полковник юстиции Сергей Капитонов рассказал, что работа по этому делу продолжается. Следователи сделают все возможное для всестороннего рассмотрения этого дела.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского главка СК, расследование возобновилось в 2018 году. Были установлены все лица, которые находились на месте происшествия в момент убийства Талькова.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения, проводятся допросы (в том числе дополнительные) свидетелей, принимаются все меры для обеспечения полноты расследования», — говорится в сообщении СК.

Напомним, 6 октября 2021 году исполнилось 30 лет со дня убийства певца. Согласно материалам дела, все произошло во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта. Было установлено, что между представителями Талькова и певицы Азизы произошел конфликт из-за очередности выступления. В один момент Валерий Шляфман выстрелил в музыканта, отчего тот скончался на месте. Злоумышленник в начале 1992 года переехал на постоянное место жительства в Израиль, где находится и сейчас. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, а после объявили в международный розыск.

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расследование убийство игорь тальков
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