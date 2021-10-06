Решение палестинского вопроса способно расколоть правящую коалицию Израиля

Иерусалим, 6 октября. Вопрос создания независимого палестинского государства не будет подниматься при правительствах Нафтали Беннета и Яира Лапида. Об этом заявила израильский министр внутренних дел Аелет Шакед.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью чиновника для издания The National. Шакед отметила, что правящая коалиция правых, левых и центристских партий пришла к внутреннему соглашению по отказу от решения вопросов, способных спровоцировать внутренний раскол. Решение палестино-израильского конфликта как раз и является одним из таких «острых» моментов.

«Текущая ситуация — лучшая для всех. Так лучше и дальновиднее. Мы действительно верим в экономические методы по улучшению жизни палестинцев с созданием промышленных зон. Но определенно не [через создание отдельного] государства с армией», — сообщила она.

Действующая разношерстная коалиция образовалась в марте текущего года по результатам выборов в Кнессет. Объединение чужеродных партий объясняется существовавшей в то время их заинтересованностью в смещении Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля. По майскому соглашению, данную должность до 2023 года занимает Нафтали Беннет, после чего его сменит действующий министр иностранных дел Яир Лапид, который также пробудет в премьерской каденции два года.

Сама Шакед состоит в партии «Ямина», которая настаивает на законности израильских претензий на Западный Берег. Министр заявила о личном неприятии концепции двух государств, сославшись на то, что арабские территории, оставляемые израильской армией, быстро становятся рассадниками терроризма.

«Это произошло в Южном Ливане, где финансируемая Ираном «Хезболла» имеет тысячи ракет, нацеленных на Израиль. Когда мы ушли из Газы, люди говорили, что это будет еще один Монако, но мы знаем, что там произошло: ХАМАС захватил город, превратив его в террористическое государство. Мы не наступим на эти грабли снова», — сказала она.

A poster in israeli schools shows how much time you have to get into a safe place to be safe fron hamas's/hesbolla's rockets that are aimed at israeli citys

That how bad it is#Israelunderattack#israel #hamas pic.twitter.com/4N6ABu1HfQ — Ffpg???????????????? (@Ffpg7) October 1, 2021

Переговоры же с лидером Палестинской автономии — Махмудом Аббасом — Шакед не считает целесообразными, так как этот лидер не обладает значимой властью в данном вопросе. Вместо этого, считает министр, лучше нормализовать отношения с другими арабскими государствами, как это было сделано с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном, Марокко, Суданом, Египтом, Иорданией.

«Махмуд Аббас не провел [майские] выборы [в парламент], потому что боится проиграть ХАМАС. Если состоятся выборы, ХАМАС возьмет власть в свои руки», — прокомментировала она шаткую позицию Аббаса.

Проблема палестинской преступности

Глава МВД отметила, что по статистике подавляющее количество убийств и нападений в Израиле происходит в городах со значительным присутствием палестинского населения (арабы составляют около 20% от девяти миллионов жителей государства). По ее словам, легкодоступное оружие (около 400 тысяч единиц на руках) привело к гибели 96 израильских арабов с начала 2021 года.

«Это феномен борьбы израильских арабов против израильских арабов. Существуют банды, торговцы наркотиками, которые пользуются незарегистрированным оружием, в том числе купленным в виде игрушек в интернет-магазинах, таких как Amazon, а затем модифицированным до боевого. Банды также крадут оружие у военных», — отметила Шакед.

Министр считает, что наблюдаемый в последние месяцы всплеск уличной преступности связан с недостаточным финансированием правоохранительных органов, из-за чего кабмин принял решение выделить до конца года дополнительные 770 миллионов долларов на борьбу с криминалом.

Policeman Muhammad Mazarib became a hero in #Israel after preventing a major disaster few days ago. He rescued many families in a nine-story building in the city of Rehovot where a fire broke out before firefighters arrived on the scene pic.twitter.com/82mATR5aWk — Yonatan Gonen (@GonenYonatan) September 24, 2021

Тем временем в соцсетях распространяется хэштег #Arab_lives_matter. Подписанные им посты содержат обвинения в адрес израильских властей в пренебрежении арабскими общинами на протяжении десятилетий. В связи с этим Глава МВД отвергает тот тезис, что палестинцы в Израиле считаются людьми второго сорта.

Сама Шакед попала в скандал на эту тему в 2019 году, когда в рамках предвыборной кампании снялась в шуточной рекламе духов под названием «Фашизм». В определенный момент видео она говорит, что для нее «это пахнет демократией».

«Это была лишь шутка. Проходили дебаты о реструктуризации судебной системы, и некоторые люди обвинили меня в поддержке фашизма», — объяснила этот поступок глава МВД.

#WTF #Israel?

A campaign ad by the New Right party has Justice Minister Ayelet Shaked modeling a fragrance called “#Fascism. It is overlaid with text outlining the party’s goals: judicial reform, governance, and limiting the High Court powers.https://t.co/elxEK72yfO pic.twitter.com/UsDPV6hClJ — Tim Grecco (@timgrecco) March 18, 2019

Проблема двух государств

Палестино-израильский конфликт уходит корнями в ноябрь 1947 года, когда Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила план раздела на тот момент подмандатной Великобритании территории Палестины. В соответствии с ним земли западнее реки Иордан делились на два государства — арабское (43,5% территории Палестины) и еврейское (56,5% территории Палестины). Предполагалось, что они будут состоять в таможенном союзе, иметь общую валюту и обладать равным доступом к воде и энергии. Иерусалиму предписывалась роль международного города под управлением ООН.

Федеральное агентство новостей /

Из 57 государств-членов ООН против плана высказались 13 стран, включая Саудовскую Аравию, Сирию, Ливан, Ирак, Египет, Йемен. Лига арабских государств (ЛАГ) и Высший арабский совет (ВАС) заявили, что приложат все усилия, чтобы раздела Палестины и появления Израиля не состоялось. Действительно, на следующий после официального образования еврейского национального государства 14 мая 1948 года началась война на истощение между арабской коалицией и Израилем.

1948 Arab-Israel war. 5 Arab armies invaded 1 day old Israel. 42M Arabs against 800K Jews. Miracle! Jews won. pic.twitter.com/2yfOEnddK7 — Shimon Levit (@ShimonLevit) December 28, 2014

После победы израильской армии в 1949 году были подписаны соглашения об установлении перемирия. Обычно после подобного следуют переговоры о нормализации отношений и налаживании дипломатических связей между странами, однако арабские страны отказались вести дальнейшие переговоры с Израилем.

По результатам этой войны израильтяне овладели тремя четвертями территории Палестины. Оставшиеся части были заняты Египтом (сектор Газа) и Трансиорданией (регион на западном берегу Евфрата). Позже, в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль занял эти земли и Иерусалим, вдобавок оккупировав сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров (позже он был возвращен).

Федеральное агентство новостей /

С течением времени арабские государства фактически оказались от идеи ликвидации Израиля. Их внимание сконцентрировалось вокруг вопроса об освобождении Палестины и возвращения израильской армии на границу 1967 года. Израиль же приступил к возведению еврейских поселений на занятой арабской территории, что с точки зрения ООН является оккупацией. Позже израильтяне вынужденно покинули сектор Газа из-за террористической угрозы, однако на Западном Берегу данная политика продолжается.