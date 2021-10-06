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Копия старейшего в истории алфавитного письма представлена на выставке в Дубае
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Главным экспонатом павильона «Сирия» на выставке Dubai Expo 2020 предстал небольшой кусок камня, на котором высечена самая древняя письменность в истории.

Маленький камень с большой историей. Находка датируется 1 400 годом до нашей эры. Символы, высеченные на камне, обозначают буквы, слога и звуки, они использовались для фиксации семитского диалекта, условно называемого угаритским. Павильон рассказывает о развитии письменности в древней Сирии и о том, как местный алфавит повлиял на формирование слов во многих языках мира.

«Цель этой экспозиции заключается в том, чтобы рассказать всем и всему миру, что из этого маленького кусочка камня были созданы все эти языки, и, если вы посмотрите на эту стену, вы увидите слова отовсюду: из Италии, Франции, Китая и многих других стран. Здесь мы собрали коллекцию слов, корни которых происходят из разных языков и дотягиваются до этого древнейшего в мире алфавита», — рассказывает директор павильона Халед Аль-Шамаа.

Сирийская культура стала одной из главных тем выставки Dubai Expo 2020, ведь именно Сирия считается исторической родиной самого первого урожая, алфавита, стихотворений и нотной записи.

«Главное послание выставки — «Соединяя умы, создавая будущее». Это то, во что мы все верили, когда начинали этот проект. Он призван объединить сирийцев, упорно работающих вместе для достижения общих целей», — добавил Халед.

Еще одной интересной находкой выставки стала возможность услышать, как пели люди 3 500 лет назад. Используя сохранившуюся музыкальную нотацию, специалисты создали аудиовизуальный интерактивный ряд, благодаря которому посетители могут «поговорить» с прошлым на универсальном языке музыки.

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сирия история алфавит Dubai Expo 2020
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