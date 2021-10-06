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Наталья Водянова и Катрин Денев с другими звездами оказались на показе в Лувре
Мода и стиль
Наталья Водянова и Катрин Денев с другими звездами оказались на показе в Лувре
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Париж, 6 октября. Парижская неделя моды заканчивается. А это значит, что дизайнеры, наконец, могут отдохнуть, а фэшиониста — замедлить темп, пишет Elle.

Так, например, известными гостями на шоу Louis Vuitton SS22 стали Наталья Водянова, Ана де Армас, Катрин Денев, Кьяра Ферраньи, Роми Стрейд и другие. Они выглядели расслабленными, уставшими, но все равно поразили своими образами и красотой всех присутствующих.

Красотки появились на мероприятии, чтобы поддержать креативного директора дома Николя Гескьера. Он презентует новую сказочную коллекцию.

Бренд Louis Vuitton появился в 1837 году, когда 16-летний Луи твердо решил изменить собственную жизнь. Он пешком пришел в Париж и заявил, что готов заняться изготовлением чемоданов и сумок.

Для начала он устроился подмастерьем к господину Марешалю. В то время главными средствами передвижения были корабли, поезда и запряженные лошадьми экипажи. Багаж постоянно бился об стенки транспорта, и путешественникам все чаще приходилось обращаться к изготовителям сундуков для качественной упаковки и защиты своего имущества.

Луи Виттон быстро смекнул, что к чему, и стал незаменимым мастером-изготовителем сундуков в парижском стиле. Господин Марешаль не мог нарадоваться таланту паренька.

Он научился делать качественные чемоданы, а впоследствии разработал неповторимый подход для разработки сундуков. Позднее он самостоятельно начал создавать продукцию, отвечающую потребностям клиентов.

После 17 лет работы в ателье он открыл свою первую мастерскую по адресу 4, ул. Нев-де-Капусин, рядом с площадью Вандом в Париже. Сегодня бренд Louis Vuitton является одним из самых дорогих.

Ранее дизайнеры из Massimo Dutti назвали главными трендами осени женственность и минимализм.

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Все новости / Мода и стиль / Наталья Водянова и Катрин Денев с другими звездами оказались на показе в Лувре
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