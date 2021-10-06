Наталья Водянова и Катрин Денев с другими звездами оказались на показе в Лувре

Для начала он устроился подмастерьем к господину Марешалю. В то время главными средствами передвижения были корабли, поезда и запряженные лошадьми экипажи. Багаж постоянно бился об стенки транспорта, и путешественникам все чаще приходилось обращаться к изготовителям сундуков для качественной упаковки и защиты своего имущества.

Луи Виттон быстро смекнул, что к чему, и стал незаменимым мастером-изготовителем сундуков в парижском стиле. Господин Марешаль не мог нарадоваться таланту паренька.

Он научился делать качественные чемоданы, а впоследствии разработал неповторимый подход для разработки сундуков. Позднее он самостоятельно начал создавать продукцию, отвечающую потребностям клиентов.

После 17 лет работы в ателье он открыл свою первую мастерскую по адресу 4, ул. Нев-де-Капусин, рядом с площадью Вандом в Париже. Сегодня бренд Louis Vuitton является одним из самых дорогих.

Ранее дизайнеры из Massimo Dutti назвали главными трендами осени женственность и минимализм.