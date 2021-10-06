Котировки газа приблизились в Европе к двум тысячам долларов за 1 тыс. «кубов»

Лондон, 6 октября. Стоимость голубого топлива продолжает рекордно расти в течение дня.

Фьючерсы на энергоноситель не останавливаются в своем ценовом росте в ходе торговой сессии. Ценник на топливо превысил уже 1900 долларов за тысячу кубометров.

Соответствующими данными располагает Лондонская межконтинентальная биржа ICE Futures. По информации площадки, активно дорожает фьючерс газа на ноябрь в рамках нидерландского хаба TTF. Сегодня он уже достигал уровня в 1550 долларов, затем преодолевал отметку в 1600 долларов и выходил за пределы 1700 долларов за тысячу «кубов».

Экстремальные цены на топливо вкупе с ухудшением генерации альтернативными источниками энергии побудили Европейский союз создать специальную группу, которая бы проработала специальные методы воздействия на газовый сектор региона, чтобы стабилизировать обстановку.