Автор хитов «Тату» допустил примирение с Леной Катиной и Юлей Волковой

Москва, 6 октября. Композитор Сергей Галоян, написавший множество хитов «Тату», считает, что есть маленький шанс помириться с вокалистками группы Леной Катиной и Юлей Волковой.

Участницы коллектива объявили о воссоединении и готовятся дать концерт. Артистки, как ожидается, исполнят главные хиты. Галоян, узнав об этом, решил проучить певиц и запретил им исполнять свои композиции. Но при этом композитор допустил, что концерт с хитами еще может состояться.

«Такая возможность есть, но маленькая. Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее. Эта ситуация показала, что ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство. Имен называть не буду», — сказал автор хитов «Тату» в интервью изданию «Собеседник».

Скандал разгорелся несколько месяцев назад. Галоян на протяжении двух лет готовил трибьют группы. По его словам, Катина и Волкова получили приглашение на мероприятие. Однако незадолго до даты выступления они стали отговаривать приглашенных звезд от проекта. На днях Волкова подтвердила трибьют «Тату».