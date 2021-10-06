Участники Maneskin полностью разделись перед камерой

Рим, 6 октября. Участники итальянской группы Maneskin полностью обнажились для новой фотосессии. Кадрами они поделились с поклонниками на своих страницах в Instagram.

Фотосессии музыкантов и раньше были откровенными, но в этот раз они превзошли самих себя. Артисты остались без одежды и позировали в компании друг друга. Судя по провокационным фотографиям, музыканты ничуть не стеснялись.

На снимках участники Maneskin позируют вместе, выбирая позы, которые бы прикрывали интимные места друг друга. Пикантности, которые все же попали в кадр, были прикрыты небольшими звездочками. Фотосессию звезды подписали фразой «Почему так горячо?», передает телеканал «360».

Поклонники, увидев откровенные фотографии музыкантов, были шокированы. Они оставили под снимками тысячи комментариев, в которых некоторые выразили восхищение, а другие — недоумение.

Итальянская группа обрела популярность после выступления на Евровидении в Роттердаме в 2021 году. Россияне особенно полюбили музыкантов и пришли на фан-встречу с артистами в Москве. В следующем году Maneskin приедут в Россию с концертами. Уже согласованы выступления в Петербурге и Москве в марте.