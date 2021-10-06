Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 12:57
12:57
Общество
Королевские эксперты обнаружили несостыковки в биографии Меган Маркл
12:57
Технологии
Google запустит двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей
12:57
Происшествия
Песков выразил надежду, что задержание журналиста «КП» Можейко не связано с его работой
12:54
Экономика
Еврокомиссия объяснила рыночными условиями рекордный рост цен на газ
12:54
Весь мир
Решение палестинского вопроса способно расколоть правящую коалицию Израиля
12:54
Общество
Добраться из Ростова в аэропорт на автобусе станет дороже
12:53
Общество
Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон золотой браслет в знак примирения
12:50
Политика
Песков назвал эмоциональным предложение США выслать 300 российских дипломатов
12:48
Происшествия
Взрыв газа на Рябовском шоссе в Петербурге привел к пожару
12:48
Общество
Песков назвал нежелательным введение локдаунов по коронавирусу в регионах России
Все новости

Участники Maneskin полностью разделись перед камерой
Шоу-бизнес
Участники Maneskin полностью разделись перед камерой
Кадр из клипа «Maneskin - i wanna be your slave»

Рим, 6 октября. Участники итальянской группы Maneskin полностью обнажились для новой фотосессии. Кадрами они поделились с поклонниками на своих страницах в Instagram.

Фотосессии музыкантов и раньше были откровенными, но в этот раз они превзошли самих себя. Артисты остались без одежды и позировали в компании друг друга. Судя по провокационным фотографиям, музыканты ничуть не стеснялись.

На снимках участники Maneskin позируют вместе, выбирая позы, которые бы прикрывали интимные места друг друга. Пикантности, которые все же попали в кадр, были прикрыты небольшими звездочками. Фотосессию звезды подписали фразой «Почему так горячо?», передает телеканал «360».

Поклонники, увидев откровенные фотографии музыкантов, были шокированы. Они оставили под снимками тысячи комментариев, в которых некоторые выразили восхищение, а другие — недоумение.

Итальянская группа обрела популярность после выступления на Евровидении в Роттердаме в 2021 году. Россияне особенно полюбили музыкантов и пришли на фан-встречу с артистами в Москве. В следующем году Maneskin приедут в Россию с концертами. Уже согласованы выступления в Петербурге и Москве в марте.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Участники Maneskin полностью разделись перед камерой
группа фотосессия maneskin
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru