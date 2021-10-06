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Российские врачи зафиксировали коронавирус у 25 133 человек за сутки
Общество
Российские врачи зафиксировали коронавирус у 25 133 человек за сутки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 6 октября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 25 133 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки болезни отсутствовали у 8,7% из них. Зарегистрировано 929 летальных исходов. Полностью выздоровел от инфекции еще 19 841 пациент.

Штамм коронавируса «Дельта» легче передается, однако имеет меньшую вирусную нагрузку. Об этом ранее рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В условиях распространения дельта-штамма необходимо уделять особое внимание санитарным требованиям и вакцинации, подчеркнул специалист.

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