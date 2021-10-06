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Россияне отреагировали на проверку систем оповещения населения
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Во всех регионах страны сегодня можно было услышать звук сирены и призывы из громкоговорителя. Так МЧС проводит проверку систем оповещения населения.

Очевидцы сняли работу сирен в Москве и Краснодарском крае. Первыми их услышали жители Дальнего Востока.

Пользователи Сети делятся информацией, в каких регионах уже слышен сигнал, а в каких пока тихо. Однако некоторые комментаторы остались недовольны плановой проверкой.

«Паники нет, а вот раздражение появилось. Какой навязчивый и противный звук, однако», — возмутилась жительница города Волжский Анастасия.

Сотрудники МЧС и федеральная пресса заранее предупреждали о готовящемся мероприятии. Однако некоторые россияне все же не на шутку испугались внезапного сигнала из громкоговорителей «Внимание всем!».

«Выхожу на балкон, чисто рефлекторно смотрю на небо, и в голове сама собой мысль: «Это оно? Что, вот и все? Вот так вот оно произойдет, ясным солнечным утром?» — поделилась переживаниями петербурженка Мария на личной страничке в социальной сети.

Проверка систем оповещения населения не новая практика для нашей страны. В этом году жители городов могли услышать громкоговорители 3 марта.

Регулярные тренировочные включения сирен проводят для отработки своевременного информирования граждан в случае чрезвычайных ситуаций. Предупреждение также происходит по средствам телевидения и радио.

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