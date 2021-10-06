Авиация Тихоокеанского флота применит на учениях в Приморье «воздушную карусель» из Ка-27

Владивосток, 6 октября. Экипажи двух вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота России применят маневр «воздушная карусель» в ходе учений соединений морпехов в Приморье.

Об этом сообщили в пресс-службе флота. Элемент будет применен во время высадки на необорудованное побережье тактической группы воздушного десанта из вертолетов Ми-8. В сообщении говорится, что маневр заключается в кружении над назначенным районом с целью обнаружения засад, которые могут сорвать высадку десантников.

Сообщается, что в учениях задействован весь состав двух бригад морской пехоты в количестве более 5000 военнослужащих, а также свыше 900 единиц вооружения и военной техники, включая около 15 боевых судов, самолеты и вертолеты авиации ТОФ. Активная фаза маневров начнется 7 октября.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провел стрельбы в Черном море на фоне захода кораблей НАТО. Также в учениях были задействованы гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60», передает RT.