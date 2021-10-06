Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 12:57
12:54
Экономика
Еврокомиссия объяснила рыночными условиями рекордный рост цен на газ
12:54
Весь мир
Решение палестинского вопроса способно расколоть правящую коалицию Израиля
12:54
Общество
Добраться из Ростова в аэропорт на автобусе станет дороже
12:53
Общество
Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон золотой браслет в знак примирения
12:50
Политика
Песков назвал эмоциональным предложение США выслать 300 российских дипломатов
12:48
Происшествия
Взрыв газа на Рябовском шоссе в Петербурге привел к пожару
12:48
Общество
Песков назвал нежелательным введение локдаунов по коронавирусу в регионах России
12:47
Весь мир
Третий танкер с топливом для Ливана прибыл из Ирана в Сирию
12:47
Спорт
Бой-реванш Джошуа — Усик может пройти в марте или апреле 2022 года
12:45
Шоу-бизнес
Милохин шепотом раскрыл истинное отношение Медведевой к Загитовой
Все новости

Авиация Тихоокеанского флота применит на учениях в Приморье «воздушную карусель» из Ка-27

  /   Обновлено: 06 октября 2021 11:32
Армия
Авиация Тихоокеанского флота применит на учениях в Приморье «воздушную карусель» из Ка-27
Global Look Press  /  MOD Russia

Владивосток, 6 октября. Экипажи двух вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота России применят маневр «воздушная карусель» в ходе учений соединений морпехов в Приморье.

Об этом сообщили в пресс-службе флота. Элемент будет применен во время высадки на необорудованное побережье тактической группы воздушного десанта из вертолетов Ми-8. В сообщении говорится, что маневр заключается в кружении над назначенным районом с целью обнаружения засад, которые могут сорвать высадку десантников.

Сообщается, что в учениях задействован весь состав двух бригад морской пехоты в количестве более 5000 военнослужащих, а также свыше 900 единиц вооружения и военной техники, включая около 15 боевых судов, самолеты и вертолеты авиации ТОФ. Активная фаза маневров начнется 7 октября.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провел стрельбы в Черном море на фоне захода кораблей НАТО. Также в учениях были задействованы гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60», передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Авиация Тихоокеанского флота применит на учениях в Приморье «воздушную карусель» из Ка-27
россия учения тихоокеанский флот ка-27
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru