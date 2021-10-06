В Global Times предупредили о высоких рисках начала третьей мировой войны из-за США

Пекин, 6 октября. Действия США и Тайваня могут спровоцировать начало третьей мировой войны, которая может вспыхнуть «в любое время».

В публикации китайской газеты Global Times говорится, что «сговор» между Вашингтоном и Тайванем был действительно «дерзким». Авторы статьи пишут, что в настоящее время ситуация практически потеряла всякое пространство для маневра, потому что балансирует на грани противостояния.

Утверждается также, что народ Китая готов поддержать полномасштабный военный конфликт с американцами. При этом Тайваню журналисты посоветовали воздержаться от «игры с огнем».

Не так давно СМИ сообщали, что британский военный корабль HMS Queen Elizabeth уже провел совместные учения в Филиппинском море с двумя авианосцами ВМС США. Прошедшие маневры, как утверждают журналисты, привели Пекин в ярость. Эксперты уверены, что Вашингтон намерен приложить все усилия для того, чтобы китайцы не смогли взять Тайвань под свой контроль, передает infox.