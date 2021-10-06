Мужчина закопал тело убитого в выгребной яме для туалета в Амурской области

Благовещенск, 6 октября. Хозяин частного дома изрезал гостя ножом. Как стало известно ФАН, убитый оказывал недвусмысленные знаки внимания сожительнице подозреваемого.

Преступление было совершено в ночь с 16 на 17 сентября в городе Белогорске Амурской области. Однако труп мужчины с колото-резанными ранениями был обнаружен лишь через несколько дней. Сыщики задержали по подозрению в совершении преступления 29-летнего мужчину.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Подозреваемому после задержания силовики предъявили обвинение, он полностью признал вину и раскаялся в совершении преступления.

«Между обвиняемым и жертвой часто происходили разборки из-за подозрения в измене сожительницы задержанного, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Недавно к нам поступила оперативная информация от агентуры, что в частном доме по улице 1-я Авиационная произошло убийство. В результате тщательной отработки сообщения удалось выйти на след подозреваемого в совершении тяжкого преступления».

Блюстители закона пригласили хозяина дома на допрос. В кабинете в ходе грамотно поставленных вопросов мужчина «поплыл» и сознался в совершении преступления.

По словам собеседника агентства, 48-летний погибший и обвиняемый были давно знакомы друг с другом. Они неоднократно вместе распивали спиртные напитки. В последнее время обвиняемый стал подозревать сожительницу в измене. Во время очередной попойки между ними начался скандал. Сожитель заметил, что гость обнимает его любовницу. Ему также показалось, что женщине очень нравятся знаки внимания мужчины. Он схватил со стола нож и несколько раз ударил оппонента. От полученных ранений соперник скончался на месте.

После совершения убийства владелец дома стал думать, как ему избавиться от тела. К нему пришла мысль закопать труп в выгребной яме строящегося туалета. Своей возлюбленной обвиняемый пригрозил расправой, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем.

Убитый не имел постоянного места жительства, его личность удалось установить по отпечаткам пальцев рук. Их сняли после совершения потерпевшим административного правонарушения.

На данный момент обвиняемый содержится под арестом в местном следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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