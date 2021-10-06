Участница «киноэкипажа» Пересильд получила неожиданный подарок от Учителя и своей семьи

Российские кинематографисты Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на Международную космическую станцию (МКС) для съемок нового фильма «Вызов». Провожать звезду сериала «Медиатор» собралась вся ее семья, в том числе и автор нашумевшей исторической картины «Матильда». Учитель отметил, что встретил актрису впервые за долгое время накануне старта. Кинематографисты перекинулись парой слов в автобусе, который доставлял их на космодром Байконур. «Мы обменялись парой слов. Я пожелал Юле удачи и скорейшего возвращения», — поделился режиссер с корреспондентами kp.ru.

Известный кинематографист и педагог подчеркнул, что переживает за мать своих детей. По его словам, организаторы полета артистов пообещали, что он будет иметь возможность общаться с Пересильд. Артисты задержатся на МКС всего на 12 дней, а к съемкам фильма приступят уже сегодня, сообщает «Мир 24».

Режиссер вместе со своими дочерьми Марией и Анной, а также родителями актрисы подготовили для улетевшей в космос трогательный подарок. Все они записали видео, в котором выразили трогательные и душевные напутствия.

«Для Юли это секрет. Видео мы передали в Роскосмос, там пообещали отправить их на МКС. Может быть, она уже их смотрит!» — поделился режиссер с изданием.

Ранее популярный блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, положительно оценил полет «киноэкипажа». Он назвал произошедшее отличным маркетинговым ходом и заинтересовался фильмом «Вызов».