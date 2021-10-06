CD-диски помогли самарским ученым лучше диагностировать рак простаты

Рак простаты является самой распространенной формой злокачественной опухоли у мужчин. Ежегодно его диагностируют более чем у 400 000 человек по всему миру. Однако из-за щепетильности темы, болезнь, в основном, находят уже на поздних стадиях.

Сотрудники Самарского университета разработали метод экспресс-диагностики недуга, который позволит вовремя обнаружить опухоль. В этом исследователям помогли лазеры, которые знакомы каждому благодаря обычным CD-дискам.

Ученые утверждают, что новая технология ускорит процесс постановки точного диагноза. Теперь исследование тканей пациента будет занимать меньше минуты.

«Тут возможно два развития направления данной работы. Это в любом случае инструментальный выход. Это помощь для лабораторного анализа. Удалили часть опухоли и прямо в операционной в режиме реального времени врачу поступает ответ, к какому классу этот объект принадлежит: к здоровой ткани или это воспалительный процесс, или это онкология», — объясняет доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Дмитрий Артемьев.

С поставленной задачей, по словам специалистов, лучше всего справляется лазер с длиной волны 785 нанометров. Такой же, как и в бытовых приборах.

Итоги исследований наших соотечественников уже опубликовал престижный международный научный журнал Molecules. Сотрудники Самарского университета подчеркивают, что уже через несколько лет проект получит массовое распространение.