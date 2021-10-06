Минфин РФ хочет получить от импортеров крепкого алкоголя банковскую гарантию

Москва, 6 октября. Импортеров алкоголя из стран ЕАЭС могут обязать предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы. С такой инициативой выступил Минфин РФ.

Как говорится в приложении к документу «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», мера коснется только продукции, которая маркируется специальными акцизами, — крепкого алкоголя и вин. Гарантия означает, что банк выплатит суммы акциза, если компания этого не сделала. Новое требование должно исключить риски неуплаты обязательных платежей в бюджет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

Сейчас банковские гарантии предоставляются в Федеральную налоговую службу только российскими производителями для приобретения спирта. До этого они действовали для импортеров, но с 2021 года требование было отменено. Теперь же норму хотят вернуть, поскольку у недобросовестных поставщиков из страны ЕАЭС появилась возможность получать марки и ввозить алкоголь в Россию, не платя акциз.

Поставки иностранного вина с января по июль 2021 года выросли в России на 24,82%. Основными импортерами стали Испания, Франция и Грузия. Кроме того, поставки своей продукции заметно увеличили Италия и Португалия.