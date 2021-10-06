В Уфе прохожие спасли сбитую машиной куницу

Уфа, 6 октября. Жители столицы Башкирии увидели на дороге сбитую куницу. Неравнодушные люди спасли пострадавшее животное.

Прохожие заметили лежащую на дороге куницу и предположили, что ее сбила машина. Местные жители подобрали животное и отвезли его в ветеринарную клинику.

Врачи оказали маленькому хищнику первую помощь и посоветовали отдать его на реабилитацию волонтерам. Куница идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

В Московском зоопарке врач-стоматолог вылечили клык истощенной медведице, которую спасли в Якутии, сообщало издание РИАМО. Животное в середине мая этого года вышло к шахтерскому поселку Джебарики-Хая в одной тысяче километров от Ледовитого океана. Голодный арктический хищник зашел в клетку с ведром рыбьего жира.