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В Уфе прохожие спасли сбитую машиной куницу

  /   Обновлено: 06 октября 2021 11:26
Общество
В Уфе прохожие спасли сбитую машиной куницу
wikipedia.org/wiki  /  Dani Kropivnik

Уфа, 6 октября. Жители столицы Башкирии увидели на дороге сбитую куницу. Неравнодушные люди спасли пострадавшее животное.

Прохожие заметили лежащую на дороге куницу и предположили, что ее сбила машина. Местные жители подобрали животное и отвезли его в ветеринарную клинику.

Врачи оказали маленькому хищнику первую помощь и посоветовали отдать его на реабилитацию волонтерам. Куница идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

В Московском зоопарке врач-стоматолог вылечили клык истощенной медведице, которую спасли в Якутии, сообщало издание РИАМО. Животное в середине мая этого года вышло к шахтерскому поселку Джебарики-Хая в одной тысяче километров от Ледовитого океана. Голодный арктический хищник зашел в клетку с ведром рыбьего жира.

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