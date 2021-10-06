Тарасова пообещала убить Милохина, если он уронит Медведеву

Москва, 6 октября. Тренер Татьяна Тарасова пригрозила блогеру Дане Милохину, который выступает с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в шоу «Ледниковый период».

Необычный диалог между Тарасовой и Милохиным состоялся на съемках нового выпуска программы. В первом эпизоде Милохин уронил Медведеву во время поддержки и сам упал, ударившись о лед. Тарасова после этого сказала пригрозила «убить» звезду интернета. В новом выпуске тренер напомнила о своих обещаниях.

«Даня, честно, я не помню, чтобы я сказала, что убью тебя. Я, конечно, могу это сделать… Это все равно было в шутку. Но об этом прямо пишут, перевирают. Но да, действительно — если уронишь ее, убью!» — сказала Тарасова.

Она поблагодарила Милохина, что в этот раз он не уронил Медведеву, пишет Teleprogramma.pro. Тарасова также отметила номера фигуристов, подчеркнув, что они вышли очень хорошими.

После первого выступления на публике, когда Милохин уронил Медведеву, блогер почувствовал себя плохо. Он упал на спину и ударился головой. Медведевой повезло больше. По ее словам, она получила легкий ушиб, передает телеканал «360».