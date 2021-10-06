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Добраться из Ростова в аэропорт на автобусе станет дороже

Общество
Добраться из Ростова в аэропорт на автобусе станет дороже
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Ростов-на-Дону, 6 октября. В Донской столице подорожал проезд в автобусе № 700, который следует по маршруту Ростов-на-Дону — аэропорт Платов. Об этом сообщило издание «Ростовский городской транспорт».

Теперь проезд до аэропорта будет стоить 120 рублей, вместо привычных 100. Причем увеличение стоимости проезда с 6 октября коснулось не только вышеупомянутого маршрута. Также стоимость проезда возросла в автобусе от ТЦ «Мега» до аэропорта, и теперь составляет 75 рублей. Из поселка Рассвет в донскую столицу или в аэропорт, цена билета составит 60 рублей, а провоз багажа обойдется в 50 рублей.

Ранее ФАН рассказывал о повышении цены за проезд в общественном транспорте трех городов Ростовской области подорожает. Цены повысились в Азове, Таганроге и Шахтах. Также возросла стоимость проезда на перевозки Батайск-Ростов.

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