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Россия и ОПЕК не ответили на просьбу США по наращиванию нефтедобычи

  /   Обновлено: 06 октября 2021 11:13
Экономика
Россия и ОПЕК не ответили на просьбу США по наращиванию нефтедобычи
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 6 октября. Обозреватель Кейт Уитфилд сообщила о поступившей от Вашингтона просьбе помочь с энергокризисом.

Российская Федерация и страны-участницы ОПЕК могли бы помочь Белому дому в условиях быстрорастущих цен на топливо, если бы оперативно и значительно увеличили уровень добычи нефти. Об этом пишет британская газета Express.

Согласно тексту статьи СМИ из Соединенного Королевства, ни Москва, ни государства ОПЕК не оценили призыв США и отказались наращивать добычу черного золота.

Автор публикации полагает, что после этого рост стоимости энергоносителей продолжится и со временем приведет к их нехватке. Журналистка прогнозирует, что подорожавшая нефть не позволит эффективно реабилитировать после пандемии экономическую систему Соединенных Штатов Америки, а также притормозит восстановление в Великобритании и Китае.

Прошедшее недавно заседание ОПЕК+ постановило, что объединение будет действовать в рамках созданного летом плана. Альянс продолжит поднимать добычу на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно.

Президент США Джо Байден уже признал, что государство имеет все шансы растерять экономическое преимущество на глобальном уровне и перестать быть главной экономикой планеты.

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нефть опек топливный кризис россия и сша
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