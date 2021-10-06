Эфир: Как сохранить психическое здоровье и получить бесплатную помощь специалиста

В среду, 6 октября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная психическому здоровью нации и психологическим проблемам молодого поколения.
Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021» поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию в рамках проекта «Навигаторы детства». Теперь в каждой школе помимо «навигатора» для учеников может появиться человек, который будет опорой для классных руководителей — советник по воспитанию.
При каких обстоятельствах подросток может обратиться за психологической помощью и куда?
Есть ли бесплатные консультации психологов для взрослого населения и трудно ли на них попасть?
Что такое служба медиации и зачем она нужна молодой семье?
Удается ли психологам справляться с трудными подростками?
Может ли родитель самостоятельно решить психологические проблемы ребенка?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают специалисты:
- Анна Кузьменко, практикующий психолог, гештальт-терапевт;
- Павел Горюнов, директор петербургского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»;
- Михаил Бриль, руководитель Центра урегулирования конфликтов.
Гости студии открывают секрет, как прогнать осеннюю хандру и вернуть позитивный настрой жизни.