Эфир: Как сохранить психическое здоровье и получить бесплатную помощь специалиста

В среду, 6 октября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная психическому здоровью нации и психологическим проблемам молодого поколения.

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021» поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию в рамках проекта «Навигаторы детства». Теперь в каждой школе помимо «навигатора» для учеников может появиться человек, который будет опорой для классных руководителей — советник по воспитанию.

При каких обстоятельствах подросток может обратиться за психологической помощью и куда?

Есть ли бесплатные консультации психологов для взрослого населения и трудно ли на них попасть?

Что такое служба медиации и зачем она нужна молодой семье?

Удается ли психологам справляться с трудными подростками?

Может ли родитель самостоятельно решить психологические проблемы ребенка?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают специалисты:

Анна Кузьменко , практикующий психолог, гештальт-терапевт;

, практикующий психолог, гештальт-терапевт; Павел Горюнов , директор петербургского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»;

, директор петербургского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»; Михаил Бриль, руководитель Центра урегулирования конфликтов.

Гости студии открывают секрет, как прогнать осеннюю хандру и вернуть позитивный настрой жизни.