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Эфир: Как сохранить психическое здоровье и получить бесплатную помощь специалиста

  /   Обновлено: 06 октября 2021 15:19
Общество
Эфир: Как сохранить психическое здоровье и получить бесплатную помощь специалиста
pexels.com  / 

В среду, 6 октября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная психическому здоровью нации и психологическим проблемам молодого поколения.

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021» поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию в рамках проекта «Навигаторы детства». Теперь в каждой школе помимо «навигатора» для учеников может появиться человек, который будет опорой для классных руководителей — советник по воспитанию. 

При каких обстоятельствах подросток может обратиться за психологической помощью и куда?

Есть ли бесплатные консультации психологов для взрослого населения и трудно ли на них попасть?

Что такое служба медиации и зачем она нужна молодой семье?

Удается ли психологам справляться с трудными подростками?

Может ли родитель самостоятельно решить психологические проблемы ребенка?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают специалисты:

  • Анна Кузьменко, практикующий психолог, гештальт-терапевт;
  • Павел Горюнов, директор петербургского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»;
  • Михаил Бриль, руководитель Центра урегулирования конфликтов.

Гости студии открывают секрет, как прогнать осеннюю хандру и вернуть позитивный настрой жизни.

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