NetEasе: над США нависла новая угроза из-за российской подлодки «Белгород»

Пекин, 6 октября. Россия в ближайшее время введет в строй новую подводную лодку «Белгород», которая будет представлять новую серьезную угрозу для США.

К такому выводу пришли аналитики китайского издания NetEasе. В публикации говорится, что подлодка «Белгород» считается одной из самых загадочных в составе ВМФ РФ. Это обусловлено тем, что о ее предназначении нет практически никакой информации. Известно лишь, что она, скорее всего, станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», передает «ПолитРоссия».

«США пора начинать беспокоиться, ведь Россия завершает испытания своей новой гигантской подводной лодки», — говорится в статье.

Предполагается, что новая российская подлодка сможет нести до шести «Посейдонов». Эти аппараты представляют собой огромные торпеды с ядерными боеголовками, способные преодолевать сотни километров под водой. Их боевой мощи будет достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб крупному прибрежному городу, что заставляет нервничать США.

«Как только "Белгород" пройдет испытания, он начнет представлять серьезную угрозу для США», — считают эксперты.

Отмечается, что после ввода «Белгорода» в эксплуатацию РФ подкинет американцам «неприятный сюрприз» в виде «Посейдона». Беспилотник будет там находиться в спящем режиме, но при необходимости его могут активировать.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник позиционировался как аппарат, способный обрушить на США цунами, но его задачи могут быть несколько иными. Многие эксперты считают, его ультимативным оружием, передает infox.