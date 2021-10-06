Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 11:29
11:27
Общество
Власти Петербурга отказались от строительства вестибюля «Театральной» на площади
11:26
Экономика
Минфин РФ хочет получить от импортеров крепкого алкоголя банковскую гарантию
11:26
Общество
В Уфе прохожие спасли сбитую машиной куницу
11:23
Общество
Врач Исакова призвала изучить влияние группы крови на развитие сахарного диабета
11:21
Общество
Цены на картофель резко взлетели в Ростовской области
11:20
Шоу-бизнес
Тарасова пообещала убить Милохина, если он уронит Медведеву
11:18
Общество
Ученые из Института биологии в Сиэтле рассказали о трех способах улучшить работу кишечника
11:13
Происшествия
Подорвавший отдел полиции в Лисках вышел из комы и дал показания
11:13
Экономика
Россия и ОПЕК не ответили на просьбу США по наращиванию нефтедобычи
11:12
Весь мир
Барбадос сделал королеве Елизавете ручкой. Колонка Сергея Малинковича
Все новости

NetEasе: над США нависла новая угроза из-за российской подлодки «Белгород»
Армия
NetEasе: над США нависла новая угроза из-за российской подлодки «Белгород»
Федеральное агентство новостей

Пекин, 6 октября. Россия в ближайшее время введет в строй новую подводную лодку «Белгород», которая будет представлять новую серьезную угрозу для США.

К такому выводу пришли аналитики китайского издания NetEasе. В публикации говорится, что подлодка «Белгород» считается одной из самых загадочных в составе ВМФ РФ. Это обусловлено тем, что о ее предназначении нет практически никакой информации. Известно лишь, что она, скорее всего, станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», передает «ПолитРоссия».

«США пора начинать беспокоиться, ведь Россия завершает испытания своей новой гигантской подводной лодки», — говорится в статье.

Предполагается, что новая российская подлодка сможет нести до шести «Посейдонов». Эти аппараты представляют собой огромные торпеды с ядерными боеголовками, способные преодолевать сотни километров под водой. Их боевой мощи будет достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб крупному прибрежному городу, что заставляет нервничать США.

«Как только "Белгород" пройдет испытания, он начнет представлять серьезную угрозу для США», — считают эксперты.

Отмечается, что после ввода «Белгорода» в эксплуатацию РФ подкинет американцам «неприятный сюрприз» в виде «Посейдона». Беспилотник будет там находиться в спящем режиме, но при необходимости его могут активировать.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник позиционировался как аппарат, способный обрушить на США цунами, но его задачи могут быть несколько иными. Многие эксперты считают, его ультимативным оружием, передает infox.

Вернуться назад

Все новости / Армия / NetEasе: над США нависла новая угроза из-за российской подлодки «Белгород»
сша белгород подлодка вмф россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru