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Лавров и Блинкен обсудили по телефону иранскую ядерную сделку

  /   Обновлено: 06 октября 2021 11:04
Политика
Лавров и Блинкен обсудили по телефону иранскую ядерную сделку
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 6 октября. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили вопрос ядерной сделки по Ирану.

На Смоленской площади подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. На повестке дня стоял вопрос о возможности реализации Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной сделки, а также ряд проблем двусторонней и глобальной повестки.

Глава МИД России Сергей Лавров регулярно контактирует с коллегами из других стран по самым важным вопросам международных отношений. Так, например, 4 октября глава дипломатического ведомства встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Стороны обсудили вывод иностранных войск из Ливии.

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Все новости / Политика / Лавров и Блинкен обсудили по телефону иранскую ядерную сделку
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