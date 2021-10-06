Лавров и Блинкен обсудили по телефону иранскую ядерную сделку

Москва, 6 октября. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили вопрос ядерной сделки по Ирану.

На Смоленской площади подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. На повестке дня стоял вопрос о возможности реализации Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной сделки, а также ряд проблем двусторонней и глобальной повестки.

Глава МИД России Сергей Лавров регулярно контактирует с коллегами из других стран по самым важным вопросам международных отношений. Так, например, 4 октября глава дипломатического ведомства встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Стороны обсудили вывод иностранных войск из Ливии.