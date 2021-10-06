Новая «Станция мини» от «Яндекса» получила LED-экран

Москва, 6 октября. Российский интернет-холдинг «Яндекс» выпустил в продажу обновленную версию «Станции мини» и новый «Модуль», с помощью которого можно сделать «умным» любой телевизор.

Официальный старт продаж был дан 5 октября. Согласно информации пресс-службы компании, новая колонка в версии мини получит более мощный звук, для покупки будет доступна версия с LED-экраном. Колонку можно приобрести в четырех цветовых вариантах — белом, черном, синем и красном.

Новинка этого сезона от компании — «Модуль». Это устройство «Яндекса» позволит пользователям наслаждаться просмотром сериалов и фильмов с телевизора, даже если он до этого не обладал возможностью выхода в Сеть. В него встроен микрофон, с помощью которого можно обратиться к умному голосовому помощнику «Алисе». Устройство подключается к экрану с помощью HDMI. Россияне получат уникальную возможность управлять своими устройствами с помощью «Модуля» голосом.

Стоимость новой колонки мини от Яндекса составляет 5990 рублей, а версия с установленным LED-экраном обойдется на 1 тысячу рублей больше. Новинка компании «Модуль» стоит 4990 рублей, передает «Мир 24».

Ранее стало известно, что программу «Яндекс. Браузер» будут устанавливать по умолчанию в обязательном порядке на всех устройствах, которые будут продаваться в России с 2022 года.