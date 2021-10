Глава профсоюза полиции Нью-Йорка ушел в отставку после обыска ФБР

Нью-Йорк, 6 октября. Глава профсоюза полиции Нью-Йорка Эд Маллинс ушел в отставку после того, как агенты ФБР провели обыск у него дома. Правоохранители вынесли из квартиры несколько коробок с вещественными доказательствами.

JUST IN: New York City police union leader Ed Mullins has resigned hours after the FBI raided the union’s Manhattan office, according to a letter from the union’s board. https://t.co/X31LRMUWbF — MSNBC (@MSNBC) October 6, 2021

Сотрудники Федерального бюро расследований во вторник, 5 октября, обыскали штаб-квартиру профсоюза полицейских в Манхэттене, а также дом Маллинса в Лонг-Айленде. Правоохранители вынесли несколько коробок с вещами. Подробности расследования не разглашаются.

«Характер и масштабы этого уголовного дела еще предстоит определить. Однако ясно, что президент Маллинс, по-видимому, является фигурантом федерального расследования. У нас нет оснований полагать, что какой-либо другой член организации вовлечен или нацелен на этот процесс», — говорится в заявлении профсоюза полиции.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио прокомментировал отставку, отметив, что это был «вопрос времени».

«Эд Маллинс позорил свою форму, свой город и свой профсоюз больше раз, чем я могу сосчитать. Это был лишь вопрос времени, когда его бесконечная ненависть настигнет его. Этот день настал», — написал он у себя в Twitter.

Ed Mullins dishonored his uniform, his city and his union more times than I can count. It was just a matter of time before his endless hatred would catch up with him. That day has come. https://t.co/J03dKk0a1g — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 6, 2021

Конгрессмен Ричи Торрес также прокомментировал уход главы профсоюза и подчеркнул, что Малиннс был «ненавистной фигурой» в общественной жизни Нью-Йорка.

«Первоклассный рейд с последующей первоклассной отставкой. Бывший сержант Эд Маллинс, не позволяйте двери ударить вас на выходе», — написал он.

A first-class raid followed by a first-class resignation. Former Sergeant Ed Mullins: Don’t let the door hit you on the way out. https://t.co/HLRUHgfsjQ — Ritchie Torres (@RitchieTorres) October 6, 2021

Ранее экс-глава профсоюза полицейских отметился критикой руководства города. Во время митингов после убийства Джорджа Флойда он открыто заявлял, что Блазио не справляется со своими обязанностями и требовал его отставки.