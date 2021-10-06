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Эфир: Кому выгодны высокие цены на газ и нефть и чем они могут навредить экономике РФ
Экономика
Эфир: Кому выгодны высокие цены на газ и нефть и чем они могут навредить экономике РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В среду, 6 октября, с 14:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» обсуждают повышение цен на газ, нефть и его последствия для российской экономики.

Спрос на газ в Европе потихоньку начинает падать, но это связано не с тем, что европейцы заполнили свои хранилища, а из-за слишком высокой цены на голубое топливо. Производители электроэнергии просто решили сократить потребление. Более того — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния предложили провести расследование столь резкого роста цен на газ — до 1440 долларов за тысячу кубометров.

Могут ли высокие цены на газ и другие углеводороды навредить экономике России?

Стоит ли после инициированного Европой расследования ждать очередных обвинений в адрес нашей страны?

Почему СПГ не поступает в Европу из США, где цены на газ в пять раз ниже?

Зачем Россия участвует в мировой программе снижения выбросов СО2 и можно ли от нее отказаться?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечают эксперты по энергетике и экономисты.

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