Alibaba Group даст деньги на производство нового мультсериала от студии «Смешариков»

Москва, 6 октября. Принадлежащая Alibaba Group китайская платформа онлайн-видео Youku Kids примет участие в создании трех сезонов российского анимационного сериала «Тима и Тома».

Как сообщила пресс-служба группы компаний «Рики» (занимался производством «Смешариков»), Youku Kids заключила соглашение о производстве трех новых сезонов сериала «Тима и Тома». Сервис выделит деньги на реализацию проекта. О какой сумме идет речь, пока неизвестно.

«Мы рады, что наш сериал получил такое серьезное признание у китайской аудитории, и счастливы развивать сотрудничество с Alibaba Group, которое позволит увеличить популярность проекта «Тима и Тома» в Китае», — приводит ТАСС слова управляющего директора ГК «Рики» Марка Завадского.

Впервые мультсериал «Тима и Тома» показали на китайской платформе в 2018 году. Тогда проект пользовался колоссальным успехом у пользователей. Общее количество просмотров сериала на данный момент превышает 2,5 миллиарда.

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