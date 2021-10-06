Политолог Валяев: Членство Украины и Грузии в НАТО толкнет Европу к гонке вооружений

Вступление Грузии и Украины в НАТО приведет к эскалации обстановки в регионе. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Украина и Грузия

Вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО не стоит на повестке дня западного военного блока. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, Украина и Грузия должны получать от НАТО больше поддержки. Столтенберг призвал страны Альянса уделить особое внимание этому аспекту сотрудничества. В то же время он признал, что Грузии и Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран», — заявил Столтенберг.

Запад это устраивает

Как отметил Евгений Валяев, западные страны устраивает нынешний уровень сотрудничества Украины и Грузии с НАТО. Киев и Тбилиси имеют статус партнера расширенных возможностей Организации Североатлантического договора, а это — тот максимум, на который могут рассчитывать постсоветские страны на сегодняшний день. Статус члена Североатлантического альянса сулит для блока проблемами с Москвой, поэтому будет поддерживаться ныне существующий паритет.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что членство в блоке для Украины и Грузии — это нарушение негласных красных линий, такой шаг создаст неблагоприятную обстановку в Европе и подтолкнет страны в гонке вооружений. Тенденции усиления милитаризации видны невооруженным глазом, ведь число военных учений, которые проводят члены НАТО с союзниками и Россия с союзниками, увеличивается. Вступление Грузии и Украины в НАТО приведет к эскалации обстановки в регионе.

«Нельзя не заметить, что Североатлантический альянс усиливает свое присутствие на Украине и в Грузии, ведь ранее у этих стран был статус членов-аспирантов НАТО. Такие статусы нужны руководству альянса для формирования орбиты стран, реальное членство в блоке которых по разным причинам невозможно. Таким образом натовцы получают в союзники лояльные государства, согласные на реформы, при этом им не предоставляют никаких гарантий о защите, которые имеют настоящие члены блока», — пояснил Евгений Валяев.

Курс на НАТО

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией блок старается усилить свое присутствие в Черноморском регионе, отвечая таким образом на размещение Россией дополнительных вооружений на полуострове. Украина и Грузия необходимы как плацдармы для усиления присутствия НАТО в регионе. В Грузии были открыты учебно-тренировочные и логистические центры блока, корабли организации совершают регулярные визиты в украинские и грузинские порты.

«Пока в Грузии и Украине сохраняются нынешние политические режимы, курс на вступление в НАТО будет официальной точкой зрения этих стран. Для изменения внешнеполитической линии в этих странах должны смениться политические элиты, а для этого на данный момент нет никаких предпосылок. В обеих странах за власть ведут борьбу партии, которые ставят перед собой цель — вхождение своих стран в блок. России было бы выгодно, чтобы в украинской и грузинской политике появились такие политические силы, которые бы выступали за нейтральный и внеблоковый статус своих стран, но без решения территориальных споров это невозможно. Южная Осетия и Абхазия — для Грузии, а Донбасс и Крым — для Украины являются серьезными основаниями сохранять свой курс в НАТО», — добавил Евгений Валяев.

Конфликт внутри НАТО

По его словам, у лидеров Организации Североатлантического договора разные взгляды не только на расширение блока на постсоветском пространстве, но и на будущее всего блока. Вашингтон скорее готов к вступлению Грузии и Украины в Альянс, а европейские лидеры в лице Франции и Германии, напротив, скорее выступают против этого шага, так как он нарушит баланс в отношениях с Москвой. При гипотетическом конфликте между Москвой и Киевом или Тбилиси у руководства блока может не оказаться воли, чтобы оказать поддержку своим молодым партнерам. А если этой помощи не последует, то НАТО потеряет свой авторитет.

«В последние годы ходят разговоры о будущем изменении сути блока, который может стать скорее координационной структурой, а реальная военная сила будет подвергнута регионализации. Европа будет создавать свою европейскую армию, а США будут больше внимания тратить на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая и Северной Кореи», — рассказал Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что мы уже стали свидетелями конфликта между Парижем и Вашингтоном после создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS, образованного Австралией, Великобританией и США против Китая. Президент США Джо Байден не сильно изменил политику своего предшественника Дональда Трампа, позволяющего себе жестко и неуважительно общаться с европейскими партнерами по блоку, требуя большего финансового участия. Но даже Трамп не доводил отношения с Парижем до такой точки, как в случае, когда Австралия отказалась от сделки с Францией.

«Такие шаги Вашингтона будут подталкивать европейские элиты к тому, чтобы предметнее обсуждать создание европейской армии. Также можно вспомнить сделку Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2», в которой на Германию возложена ответственность по сдерживанию России и поддержке Украины. Эти конфликты между ЕС и США не нужно переоценивать, ведь западные страны в любом случае найдут общие цели и интересы. Нет никаких предпосылок, что курс НАТО по отношению к России резко изменится в ближайшие годы. Но это не означает, что России и НАТО не нужно контактировать, что и подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг», — заключил Евгений Валяев.

Ранее он также призывал страны НАТО продолжать взаимодействие с Россией. Столтенберг назвал такие меры необходимыми и важными, так как в противном случае может разразиться новая холодная война или гонка вооружений.